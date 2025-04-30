Milli İstihbarat Akademisi: İHA'lar geleceğin savunma vizyonunu belirledi

MİA'nın resmi internet sitesi "mia.edu.tr" üzerinden paylaşılan raporda, insansız hava araçlarının (İHA) modern savaş alanlarında oynadığı dönüştürücü role dikkat çekildi.

Teknolojik gelişmelerin savaş doktrinlerini yeniden tanımladığı, özellikle İHA'ların keşif, gözetleme, saldırı ve elektronik harp gibi alanlardaki etkinliğinin çatışma ortamlarında stratejik üstünlük sağladığı vurgulandı. ​​​​​​​

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki ülkenin farklı türde İHA'ları yoğun olarak kullanmasının, savaşın dinamiklerini, hızını ve doğasını belirleyen başlıca etkenlerden biri olarak öne çıktığı belirtildi.

Elektronik harp sistemlerinin İHA'ların performansı üzerindeki etkisine değinilen raporda, bu kapsamda aynı zamanda siber düzeyde de bir savaş yürütüldüğü aktarıldı.

Raporda, savaşın aynı zamanda İHA'ların çok yönlü rolünü net bir şekilde göz önüne serdiği, istihbarat, keşif, hedef tespiti ve komuta-kontrol unsurlarının desteklenmesinde kritik bir rol üstlendiği kaydedildi.

İHA'ların, kamikaze ve silahlı İHA'lar ile düşük maliyet ve yüksek etki kabiliyetiyle çatışmaların seyrini değiştirdiğine işaret edilen raporda, Ukrayna'nın sivil ve ticari İHA'ları modifiye ederek geliştirdiği yenilikçi çözümlerin, daha kısıtlı kaynaklara sahip taraflar için çarpıcı bir örnek teşkil ettiği vurgulandı.

"Savaşın gidişatını değiştiren güç"

Raporda, İHA teknolojilerinin geleceğine ilişkin öngörüler de yer aldı. Yapay zeka entegrasyonu, sürü İHA sistemleri, maliyet etkinliği ve alternatif enerji kaynaklarının gelişiminin, bu alandaki teknolojik evrimi hızlandıran unsurlar olarak öne çıktığına değinildi.

Bu unsurların, gelecekteki çatışmalarda İHA'ların stratejik öneminin daha da artacağını gösterdiği, savaşın başlangıcında test edilen, yapay zeka destekli otonom İHA'ların ve sürü teknolojilerinin, uzun havada kalma süreleri sağlayan yeni enerji sistemleri ile daha karmaşık hale geldiği, her iki tarafın da bu teknolojilere yatırımlarını hızlandırdığı kaydedildi.

Raporda, İHA'ların yalnızca savaşın gidişatını değil, aynı zamanda savunma sanayisinin gelecekteki vizyonunu da belirleyecek unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Diplomasinin yeni aktörü

İHA teknolojisinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve güvenlik politikaları açısından da çok boyutlu bir etki alanı oluşturduğu belirtilen raporda, modern savaşın dinamiklerini anlamak kadar, bu teknolojilerin barış politikaları üzerindeki yansımalarını analiz edilmesinin de kritik olduğu vurgulandı.

Rapor, Türkiye'nin savunma ve güvenlik vizyonunu destekleyen, ileri teknoloji temelli bilgi üretimini merkeze alan bir yaklaşımla hazırlandı.

Rapor

Raporun ön sözünde ifadelerine yer verilen MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, teknolojik gelişmelerin yalnızca günlük yaşamı değil, aynı zamanda askeri stratejileri ve savaş alanlarını da kökten dönüştürdüğünü belirtti.

Köse, insansız hava araçlarının (İHA), bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu ve modern savaşın dinamiklerini yeniden şekillendirdiğini kaydetti.

63 sayfadan oluşan raporda, "İHA teknolojisinin Tarihçesi ve Temel Bileşenleri", "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İHA kullanımı", "İHA'ların stratejik önemi", "İHA teknolojisinin geleceği" bölümleri yer aldı.