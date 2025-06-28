Milli hava araçları yerli katkıyla kanatlanacak

Kurulduğu 2013 yılından bu yana TUSAŞ’ın önemli projelerinde kablo gruplama ve panel üretimi alanlarında katkı sağlayan TTAF Savunma, bu imza ile bugüne kadarki iş birliğini yeni bir boyuta taşıyacak. Protokol, TTAF Savunma’nın bugüne kadarki hizmetlerini stratejik bir ortaklık seviyesine yükselterek, şirketin vizyonunu ve gelecekteki politikalarını köklü şekilde güçlendirecek.

TTAF Savunma, savunma ve havacılık sanayisinde yüksek kaliteli kablo demetleri ve elektromekanik çözümler sunarak sektörde kendine önemli bir yer edindi.

Şirket, TUSAŞ’ın T129 ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ eğitim uçağı ve diğer kritik projelerinde kablo gruplama ve elektromekanik tasarım, prototipleme ve seri üretim faaliyetlerini başarıyla yürüttü. TTAF Savunma’nın sunduğu hizmetler, endüstri ortalamasının üzerinde teslimat takvimine uyum ve kalite performansıyla dikkati çekiyor.

TTAF Savunma, ATAK helikopterlerinin kablo demetlerini üreterek TUSAŞ ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin detaylı kabul testlerinden başarıyla geçti ve bu sistemler sahada yoğun muharebe tecrübesi kazandı. Aynı şekilde, HÜRKUŞ’un test kablajları da TTAF Savunma tarafından üretildi ve Türkiye’nin EASA sertifikası alan ilk hava aracı olan HÜRKUŞ’un test süreçleri desteklendi.

Şirket, tasarım aşamasından itibaren projelere dahil olarak ürünlerin form-uyum-fonksiyon özelliklerini optimize eden alternatif malzeme önerileri sunuyor, böylece dışa bağımlılığı azaltıyor. Ayrıca yüksek voltaj, izolasyon direnci testi ve devamlılık testi gibi kritik kalite kontrol süreçlerini tüm ürünlerinde uyguluyor.

TTAF Savunma, tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar, mayına karşı korumalı araçlar, taktik tekerlekli araçlar, seyyar yüzücü köprüler ve insansız hava, kara ve deniz araçları için kablo ve elektromekanik çözümler sunuyor. Yurt içinde ve dışında başarıyla görev yapan birçok savunma sanayisi ürünü aracın kablo demetleri TTAF Savunma imzasını taşıyor.

İki şirket arasında imzalanan stratejik partnerlik protokolü, Türk savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin güçlendirilmesi yolundaki önemli adımlardan birini oluşturuyor. Bu ortaklık, TTAF Savunma’nın mevcut yetkinliklerini TUSAŞ’ın ileri teknoloji projelerine daha derinlemesine entegre etmesini sağlayacak. Özellikle Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET, Gökbey ile diğer insanlı ve insansız hava aracı projelerinde TTAF Savunma’nın kablo gruplama ve elektromekanik sistemlerdeki uzmanlığı, TUSAŞ’ın üretim süreçlerini hızlandıracak ve maliyet etkinliğini artıracak.

"Katkılarımızı artıracağız"

TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör, protokole ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"TUSAŞ, varlığı, yetkinlikleri ve ürünleriyle gurur duyduğumuz, Türk savunma sanayisinin gelişimine büyük katkıları olan ulusal bir değerimiz. Bugüne kadar TUSAŞ ile yol yürümüş olmak bizim için gurur kaynağıydı. Bundan sonra iş birliğimizi stratejik partnerlik seviyesine çıkarıyoruz. Bu, TTAF Savunma’nın savunma sanayisindeki yolculuğunda bir dönüm noktası. Bugüne kadar TUSAŞ’ın projelerinde gösterdiğimiz yüksek kalite ve güvenilirlik, bu ortaklıkla daha geniş bir vizyona ulaşacak. Yerli ve milli savunma sanayisine katkılarımızı artırarak, global ölçekte rekabet gücümüzü pekiştireceğiz.

Bu stratejik partnerlik, TTAF Savunma’nın yalnızca bir tedarikçi olmaktan öte, TUSAŞ’ın uzun vadeli projelerinde tasarım ve üretim süreçlerinde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlayacak. Dışa bağımlılığı azaltan malzeme ve tasarım çözümlerimiz, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerlilik oranının daha da yükselmesine katkı sağlayacak."