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Gündem
TRT Haber 02.07.2026 16:12

Milli Hafıza Proje Çağrısı sonuçlandı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hayata geçirilen Milli Hafıza Proje Çağrısı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Milli Hafıza Proje Çağrısı sonuçlandı

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "5 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak; o tarihî gecenin milletimizin ortak hafızasında taşıdığı anlamı geleceğe aktarmak, demokrasi bilincini güçlendirmek ve millî birlik ruhunu yaşatacak özgün çalışmaları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Millî Hafıza Proje Çağrısı başarıyla tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geçmişine sahip çıkan milletler geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa eder." sözünü anımsatan Burhanettin Duran, bu anlayış doğrultusunda ortaya koydukları proje çağrısının; millî kimliği, ortak değerleri ve toplumsal hafızayı dijital çağın imkanlarıyla geleceğe taşıyacak pek çok nitelikli fikir ve eserin ortaya çıkmasına vesile olduğunu belirtti.

Dereceye  giren proje sahiplerini tebrik eden Duran, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Millî hafızamızı güçlendirecek nitelikli fikirleri ve projeleriyle bu sürece katkı sağlayan tüm araştırmacılarımıza, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyor; değerlendirme süreci sonunda dereceye girerek ödüle layık görülen proje sahiplerini gönülden tebrik ediyorum. 15 Temmuz’da millî iradesine sahip çıkarak demokrasi destanı yazan, darbelere ve vesayet girişimlerine asla boyun eğmeyen aziz milletimizin ortak hafızasını güçlendiren bu kıymetli çalışmaların, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına ve millî birlik şuurumuzun daha da pekişmesine kalıcı katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."

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İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
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