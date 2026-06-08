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Gündem
AA 08.06.2026 18:34

Milli Güvenlik Konferansları başlıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilecek.

Milli Güvenlik Konferansları başlıyor

Genel Sekreterlikten yapılan yazılı açıklamada, dünyada ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra çeşitlenen risk ve tehditlerin, devletin tüm faaliyetlerinde milli güvenlik mefhumuna ilişkin farkındalığın artırılması ihtiyacını belirginleştirdiği belirtildi.

Devlet mekanizmasının başarılı şekilde işlemesinde ve devletin imkan ve kapasitesinin milli güvenlik politikalarına etkin şekilde aktarılmasında yönetici kadroların büyük rol üstlendiği ve devlet hizmetinde olanların yetkinliklerinin mütemadiyen tahkiminin önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 'Milli Güvenlik Konferansları' icra edilmesi uygun bulunmuştur. Milli Güvenlik Konferansları marifetiyle, farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticilerimizin kavram setlerinin zenginleştirilerek, milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi, kurumlarımız arasındaki eş güdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması hedeflenmektedir."

Milli Güvenlik Konferanslarının açılışının yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, izleyen süreçte Milli Güvenlik Konferansları serisine MGK Genel Sekreterliği'nde devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, konferanslar kapsamında bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı, görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları milli güvenlik perspektifinden katılımcılara aktaracağı ifade edildi.

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