Milli Görüş’le geçen bir ömür: Necmettin Erbakan

Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamenter sistemle yönetildiği dönemde 23’üncü Başbakanı olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ebediyete intikalinin 14’üncü yılında anılıyor.

Sevenleri tarafından ‘Mücahit Erbakan’ lakabıyla anılan Erbakan, 29 Ekim 1926’da Sinop’ta dünyaya geldi. Ağır Ceza Hakimi olarak görev yapan Sabri Bey ile Kamer Hanım’ın dört çocuğunun en büyüğü olan Erbakan, babasının memuriyeti nedeniyle ilköğrenime Kayseri’de başladı, Trabzon’da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yüksek öğrenim gördüğü dönemde, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanlardan Süleyman Demirel ve Turgut Özal da bu okulda öğrenciydi. 1948 yılında İTÜ’den mezun oldu. 1951 yılına kadar motor kürsüsünde asistan olarak görev yaptı.

İlk yerli motor firmasını kurdu

İTÜ tarafından 1951'de gönderildiği Almanya Aachen Teknik Üniversitesi’nde doktora yaptı. Leopard tankının motor tasarımında görev aldı. 1954'te, 27 yaşındayken, İTÜ'de doçent oldu. 1956-1963 arasında ilk yerli motoru üretecek olan 200 ortaklı Gümüş Motor'u kurdu ve üretimi gerçekleştirdi. 1965'te profesör unvanını aldı. 1967'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreterliğine seçildi. Aynı yıl, Nermin Erbakan'la evlendi. Bu evliliğinden Zeynep, Elif ve Fatih adında üç çocuğu oldu. 1969'da TOBB Genel Başkanı oldu ama seçimler iptal edildi.

Siyasi yaşamı

1969 Genel Seçimlerinde Konya’da bağımsız milletvekili seçildi. 1970'te 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni (MNP) kurdu. 12 Mart 1971 Askeri Müdahalesi'nden kısa süre sonra, MNP kapatılınca Milli Selamet Partisi'ni (MSP) kurdu. 1973 seçimlerinde yüzde 12 oy oranıyla 48 milletvekilliği kazandı. 1974'te Bülent Ecevit'in liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile MSP arasında kurulan koalisyon hükumetinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

Kıbrıs Türklerinin kurtuluşu

CHP-MSP koalisyonu döneminde, Kıbrıs Türklerini yok edilerek adayı Yunanistan’a bağlama çabalarına karşı 1974 yılında ‘Barış Harekatı’ yapıldı. Kıbrıs Türkleri, Girit ve diğer Ege adalarında olduğu gibi yok olmaktan kurtarıldı ve bugünkü KKTC’nin temeli atıldı.

Milliyetçi Cephe Hükümetleri

Mart 1975'te Adalet Partisi (AP), MSP, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) arasında kurulan 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. Temmuz 1977'de AP, MSP ve MHP koalisyonuyla kurulan 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde yine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak yer aldı.

Uzunada’da gözlatı

1980 Askeri Darbesi sonrası bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980'de 21 MSP yöneticisiyle birlikte tutuklandı. 24 Temmuz 1981'de serbest bırakıldı. 1985'te beraat etti. Siyasi yasakları kaldıran 6 Eylül 1987 halk oylaması sonrası siyasete döndü.

Refah Partisi ile iktidar

11 Ekim 1987'de Refah Partisi (RP) Genel Başkanı seçildi. 1991 seçimlerinde Konya'dan milletvekili oldu. 27 Mart 1994'te yapılan yerel seçimlerde RP yüzde 19 oranında oy alarak başarı gösterdi. İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Melih Gökçek, Refah Partisi’nden büyükşehir belediye başkanı seçildiler. 1995 seçimlerinde RP, aldığı yüzde 21,37 oy oranı ve kazandığı 158 milletvekili ile birinci parti oldu. 18 Haziran 1996’da RP ile Tansu Çiller liderliğindeki Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyon hükümeti kurdu. Erbakan, Türkiye’nin 23’üncü Başbakanı oldu.

D-8’i kurdu

İktidar olduğu 1 yıllık dönemde ekonomi ve dış ilişkilere önem verdi. Gelişmekte olan Müslüman ülkeleri bir araya getirerek ‘D-8’i kurdu. Türkiye’nin uzun süredir ihmal ettiği Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile yeniden yakın ilişkiler kurmak üzere adımlar attı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Post-modern darbe ile düşürüldü

‘Post-modern darbe’ olarak nitelenen ‘28 Şubat süreci’ ile RefahYol Hükumeti sona erdi. Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak 1998'de RP’yi kapattı ve Erbakan'la birlikte toplam 6 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirdi. Erbakan’ın “Milli Görüş” olarak ifade ettiği siyasi tarza uygun olarak Fazilet Partisi (FP) kurulmuştu. 2001’de FP’nin de kapatılmasının ardından, Saadet Partisi (SP) ile siyasete devam etti. Son kez, 17 Ekim 2010'da tekrar SP Genel Başkanlığına seçildi.

27 Şubat’ta vefat etti.

19 Ocak 2011'de rahatsızlığı sebebiyle hastanede yoğun bakım altına alınarak, bir süre tedavi görerek taburcu edilmesinin ardından, kısa süre sonra solunum ve kalp yetmezliği rahatsızlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, 27 Şubat 2011’de ebediyete intikal etti.

Merkezefendi Mezarlığı’nda defnedildi

Erbakan için Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii ve İstanbul Fatih Camii’nde cenaze namazları kılındı. Mezarına, sevenleri tarafından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, Kudüs, KKTC ve Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç'in mezarından getirilen toprak serpildi. Necmettin Erbakan’ın mezarı, Merkezefendi Mezarlığı’nda bulunuyor.