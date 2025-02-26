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Gündem
AA 26.02.2025 13:25

Ebeveynler için dijital farkındalık atölyesi düzenlendi

Aile içerisinde sağlıklı dijital iletişim ortamı oluşturmak, toplumu, aileleri ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi" düzenlendi.

Ebeveynler için dijital farkındalık atölyesi düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, anne ve babaların, çocuklarını dijital dünyanın risk ve tehditlerinden koruyabilmeleri amacıyla yürütülen bilinçlendirme çalışmaları 81 ilde devam ediyor.

Bu çerçevede, Enstitü Sosyal işbirliğinde yürütülen "Aile Gelişim Programı" kapsamında "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi" düzenlendi.

Aile içerisinde sağlıklı dijital iletişim ortamı oluşturmak, toplumu, aileleri ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla düzenlenen atölyede ebeveynlere, "Dijital Çağda Ebeveynlik", "Etkili İçerik Analizi", "Dijital Oyun Dünyası ve Çocuk" ile "Dijital Etik ve Netiket" olmak üzere 4 oturumda eğitimler verildi.

81 ilden yaklaşık 1000 aile katıldı

Çevrim içi video konferans aracılığıyla alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlere, 81 ilden yaklaşık 1000 aile katıldı. Eğitim süresince anne babalara ön test ve son test uygulamaları da yapılarak, bilgi ve farkındalık seviyelerinin gelişimleri analiz edildi.

Bakanlık, yıl boyunca çocukların dijital dünyada güvende kalabilmesi için ebeveynlerin çocuklarıyla etkili iletişim kurması ve onlara rol model olmasına yönelik dijital farkındalık eğitimlerini yaygınlaştırmayı ve daha fazla aileyi bu eğitimlerle buluşturmayı hedefliyor.

ETİKETLER
Aile Dijital Çağ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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