Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde 5 bin personel istihdam edileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Bakanlık bünyesinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edileceğini belirten Özer, öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 250 büro personeli ve 4 avukat alınacak.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 16, 2023
İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/RE3zJ60bQr
Taşra Teşkilatı'nda ise; 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.
Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşlları önümüzdeki günlerde ilan edilecek.
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