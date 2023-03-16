Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakanlık bünyesinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edileceğini belirten Özer, öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 250 büro personeli ve 4 avukat alınacak.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız.



İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/RE3zJ60bQr — Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 16, 2023

Taşra Teşkilatı'nda ise; 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşlları önümüzdeki günlerde ilan edilecek.