Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi öncesi konuştu.

Konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümünde, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi vesilesiyle Ankara’ya hoş geldiniz. Ata yurdumuzdan, ortak evimiz Türkiye’ye sefalar getirdiniz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TDT Zirvesi öncesi konuşuyor. https://t.co/Pla5CruU7W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2023

Tarih hızlı akıyor. İstişarelerimizi sıklaştırmamız gerekiyor. Can Azerbaycan, bu düşünceyle, Teşkilatımızın bir Olağanüstü Zirve tertiplemesini önerdi. Dönem Başkanı Özbekistan da evsahipliği şerefini bize teklif etti. Zirvemizi başka bir gündemle toplayalım isterdik. Ancak, yüzyılın felaketi nedeniyle “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasını seçtik.

Çok derin bir keder içindeyiz. Biliyoruz ki bu keder sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Bu güçlü desteğiniz şunu bir kez daha ispat etti: "Birliğimiz Gücümüzdür” dersek, her felaketin üstesinden evelallah geliriz.

Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu. Her geçen gün kurumsal altyapımızı güçlendiriyor; işbirliğimizi yeni alanlara yayıyoruz. İçişleri Bakanımızın evsahipliğinde düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısının ne kadar zamanlı olduğunu gördük.

Aziz kardeşlerim, içinde bulunduğumuz tarihsel süreç, birçok sınamayı beraberinde getiriyor.

"Tarihin akışında savrulmayı değil, ona yön vermeyi tercih etmeliyiz"

Ukrayna’daki savaş ve Afganistan’daki gelişmeler, teşkilatımızı ve devletlerimizi yakından ilgilendiriyor. Ortak akılla, tarihin akışında savrulmayı değil, ona yön vermeyi tercih etmeliyiz. Dolayısıyla, birliğimizi güçlendirmemiz şart.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci olarak bugün aramızda olması bu açıdan çok anlamlıdır.

Kıbrıs Türk halkının; egemen eşitliğinin, haklarının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, maruz kaldığı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması ortak gayemiz olmalıdır. Bir kez daha evinize, Türkiye’ye, hoşgeldiniz.

Toplantımızın büyük Türk dünyasının her coğrafyadaki budunları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.