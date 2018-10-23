Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni müfredat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını ve tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacağını açıkladı.

"Yabancı dilde TRT ile iş birliği yapacağız"

Okul mahalle spor kulüpleri kuracaklarını söyleyen Bakanı Selçuk, "Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz. Yabancı dil eğitiminin yeniden yapılandırılacak. Yabancı dil eğitiminde TRT ile işbirliği yapılacak. Bütün derslerde dijital becerilerin verilmesi konusunda çalışma yürütülecek." dedi.

Ortaöğretimdeki ders çeşitliliğinin azaltılması gerektiğini belirten Selçuk, "Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak." dedi.

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