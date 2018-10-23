Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkalmalarından öne çıkan başlıklar:

"Hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağız"

Eğitim öğretim hükümete geldiğimizden beri önceliklerimizin en başında yer almıştır. Katsayı zulmü başta olmak üzere adaletsizliklere yol açan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık. Ders kitaplarımızı ücretsiz olarak verdik, vermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem bugün tanıtımını yaptığımız 2023 Vizyonu ile eğitimde hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağız.

Her mesele gibi eğitim de içinden çıktığı toplumun vasatını yansıtır. Talim ile terbiyeyi, eğitim ve öğretimi birlikte anlamadan bu işin üstesinden gelemeyiz.

"Her şeyi bizim okullarda halletmemiz gerekir dedim"

Eğitim işi aceleye gelmez. Bununla birlikte eğitim işi ertelenemez. Hükümete geldiğimizde milletimize verdiğimiz söz gereği eğitim sistemimizi dershanelere ihtiyaç duymayacak hale getirmeye çalıştık. O zaman arkadaşlarıma 'Dershaneler varsa okullar niye var, bir an önce bu dershaneleri bizim tasfiye etmemiz gerekir ve her şeyi bizim okullarımızda halletmemiz gerekir' dedim. Ne yazık ki bu başarılamadı, geç başarıldı. Onun için de bu zaman kaybıyla FETÖ'ye yılda 1 milyar, 2 milyar lira para kazandırdı.

Her seferinde birtakım eller devreye girdi ve dershanelerin hacıyatmaz misali ayakta kalmaya devam ettiğini gördük. Dershanelerin üzerine kararlı bir şekilde gittiğimizde işin ucu darbe girişimine vardı.

"Bu defteri tamamen kapatmadan rahat yüzü göremeyeceğiz"

Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Ne yaptıysak, hangi tedbiri aldıysak, hangi sistemi devreye soktuysak istediğimiz neticeyi o zamanlar elde edemedik, şimdi ediyoruz. Devletimiz için tehdide, velilerimiz için de gerçekten büyük bir yüke dönüşen bu defteri tamamen kapatmadan rahat yüzü göremeyeceğimizden de emin olunuz.

Farklı isimler, görüntüler ve kamuflajlar altında bu paralel eğitim sistemi varlığını sürdürüyor. Vizyon belgemizde yer alan öğretmen standardından okullar arasındaki eğitim öğretim farkının kapatılmasına kadar bir dizi düzenleme hayata geçtiğinde bu sorunu gerçekçi şekilde çözmüş olacağız.

"2023 Eğitim Vizyonumuzda öğretmenlerimiz önemli bir yer tutuyor"

Eğitim deyince öğretmenlerimize ayrı bir parantez açmazsak hem bu konuyu eksik bırakmış hem de bu mesleğe haksızlık etmiş oluruz. Öğretmenlerimize hürmeti asla eksiltmeyiz, yitirmeyiz.

Öğretmenlerimize en kıymetli hazinelerimiz olan geleceğimizi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bugüne, geleceğimize dair ne konuşuyorsak hepsinin de gizli öznesi öğretmenlerimizdir. 2023 Eğitim Vizyonumuzda öğretmenlerimiz önemli bir yer tutuyor. Bunun için Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanıp çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde bir "Öğretmenlik Meslek Kanunu" hazırlanıp çıkarılacak.https://t.co/CmtKh7TLFG pic.twitter.com/0GTDl2g98P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ekim 2018

Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz, bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan birer kahramandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz, bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan birer kahramandır.https://t.co/CmtKh7TLFG pic.twitter.com/KPfsWW1sCY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ekim 2018

"Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz"

Geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik edecek birtakım tedbirler alınacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. #Eğitim2023https://t.co/CmtKh7TLFG pic.twitter.com/5NLHoM8lqj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ekim 2018

Anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz. Bakanlığın en üst yöneticilerden okul müdürlerine kadar tüm yönetimi dış müdahalelere kapalı bir şekilde çalışır hale getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz. #Eğitim2023https://t.co/CmtKh7TLFG pic.twitter.com/eJFRQbjVgP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ekim 2018

Kaynak: AA