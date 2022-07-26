Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 03:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığına yeni atama yapıldı.
Osman Sezgin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Gazete
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