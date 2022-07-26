İran sınırından Türkiye'ye giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından Türkiye'ye giren 1'i İranlı 2 teröristin, Van kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye giren 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür."
İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 25, 2022
Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda Kahraman @Jandarma'mızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Teröristlere tekrar söylüyoruz:
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YOKSA BU TOPRAKLAR
SiZiN iÇiN ÖLÜMDÜR!
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