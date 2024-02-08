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Gündem
TRT Haber 08.02.2024 12:05

Milli denizaltı çeliği Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na teslim edildi

ASFAT koordinesinde yapılan çalışmalar ile OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir Miilux OY şirketlerinin ortaklaşa ürettiği milli denizaltı çelikleri Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na teslim edildi.

Milli denizaltı çeliği Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na teslim edildi

Savunma sanayiindeki en zorlu alanlardan biri olan denizaltı çeliği için Türkiye kritik bir virajı daha döndü.

Çok yüksek teknoloji gerektiren, daha önceki yıllarda ithal edilen ve daha sonra millileştirilen denizaltı çeliği Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na teslim edildi.

"Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ASFAT ve OYAK tarafın yerli ve milli olarak üretilen çelik hakkında şu bilgileri paylaştı:

“ASFAT koordinesinde yapılan çalışmalar ile OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir Miilux OY şirketlerinin ortaklaşa ürettiği milli denizaltı çelikleri Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir. Böylece 2 yıl gibi bir süre içerisinde denizaltılar için önceki senelerde ithal edilen çelikler artık millileştirilmiş oldu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var. Tedarik edilen Denizaltı Çeliklerinin ASFAT tarafından Türk Loyd’una sertifikalandırılarak test blokları inşasında kullanılması planlanmaktadır.”

Temin edebilmek çok zordu: OYAK milli imkanlarla üretti
Temin edebilmek çok zordu: OYAK milli imkanlarla üretti

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Milli Savunma Bakanlığı
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