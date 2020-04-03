Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Milli Dayanışma'ya bağışlar 1 milyar lirayı aştı
Milli Dayanışma Kampanyası'na 304 bin kişi ve kuruluş tarafından 1 milyar 61 milyon liralık bağış yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda alınan yeni önlemleri açıklayan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağışların da arttığını söyledi.
Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşun 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yardımlar kardeşliğimizin gücünü göstermiştir" dedi.
Etiketler: milli dayanışma BağışSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 21:00
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