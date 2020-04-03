Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda alınan yeni önlemleri açıklayan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağışların da arttığını söyledi.

Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşun 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yardımlar kardeşliğimizin gücünü göstermiştir" dedi.