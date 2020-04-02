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Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin lira toplandı
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.
İletişim Başkanlığından yapılana açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'nın, milletin tam desteğiyle devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapıldığı ifade edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 21:56
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