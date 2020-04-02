İletişim Başkanlığından yapılana açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'nın, milletin tam desteğiyle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapıldığı ifade edildi.