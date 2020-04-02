Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs test sayısının dün göre 4 binin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, test sayısına oranla pozitif vaka sayısının azaldığını kaydetti.

Koca, "İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." dedi.

Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.



https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, günlük koronavirüs tablosuna göre bugün 18 bin 757 test yapıldı, 2 bin 456 vaka tespit edildi. Toplam test sayısı 125 bin 556 olurken, toplam vaka sayısı ise 18 bin 135'e yükseldi.

Bugün, koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybederken, toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 356 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1101, toplam entübe sayısı ise 783 oldu. Koronavirüsü atlatarak iyileşen kişi sayısı ise 415'e yükseldi.