Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışında bugün itibarıyla Covid-19 sebebiyle 125 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kıran, "Fransa’da 47,Almanya’da 23,Hollanda’da 20,Belçika’da 10,İngiltere’de 9,ABD’de 6,İsveç’te 5,İsviçre’de 3, Avusturya’da 2 vatandaşımız koronavirüsten dolayı vefat etti. Başımız sağ olsun" dedi.