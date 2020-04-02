Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yurt dışında yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 125 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışında bugün itibarıyla Covid-19 sebebiyle 125 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.
Kıran, "Fransa’da 47,Almanya’da 23,Hollanda’da 20,Belçika’da 10,İngiltere’de 9,ABD’de 6,İsveç’te 5,İsviçre’de 3, Avusturya’da 2 vatandaşımız koronavirüsten dolayı vefat etti. Başımız sağ olsun" dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 20:32
Son Haberler
- 20:51
- 20:44
- 20:43
- 20:42
- 20:42
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkitelli Şehir Hastanesinin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz