Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkitelli Şehir Hastanesinin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, şehir hastaneleri ile Türkiye'ye her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdıklarını belirtti.
Erdoğan, "2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.
Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 2, 2020
2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız. pic.twitter.com/9P12YGbdXt
Son Haberler
- 20:51
- 20:44
- 20:43
- 20:42
- 20:42
Sıradaki Haber
Koronavirüs nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz