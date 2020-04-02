Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, şehir hastaneleri ile Türkiye'ye her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdıklarını belirtti.

Erdoğan, "2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.