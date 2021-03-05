İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Milletvekili Sancar'ın bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları şikayeti üzerine yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan 6 zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan polis memuru M.B., kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

