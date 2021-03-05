Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

"Fikirleri hala ilk günkü kadar canlı bir şekilde yaşamakta"

Yunus Emre'nin Türk milleti için çok özel bir şahsiyet olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları söyledi:

"Yunus Emre, bu milletin manevi dünyasını, yine onun en önemli zenginliği ve kimlik vesikasını öz diliyle ortaya koymuş bir insan hazinemizdir. 8 asra yaklaşan bir zamanda fikirleri hala ilk günkü kadar canlı bir şekilde yaşamakta, daha da önemlisi net bir şekilde anlaşılmaktadır."

"Dildeki sadeliği kamu ve kültürel diplomasisi için örnek"

Ersoy, dildeki sadeliğinin kamu ve kültürel diplomasisi için örnek olduğunu belirterek, "Karşısında mücadele ettiğimiz küresel devletlerin bilgi politikasına, başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde ırkçılık, İslamafobi, ötekileştirme ve nefret söylemleri gibi davranış ve söylemlere karşı en etkin müdahaleyi doğru bilgiyle gerçekleştirebiliyoruz. Bize düşen anlatma ve anlaşılma fırsatını iyi değerlendirmektedir" dedi.

"Evrensel mesajlarını yüz milyonlarca insana ulaştıracağız"

Bakan Ersoy, kültür ve sanat dünyasını "Yunus Emre ve Türkçe Yılı"na aktif katılıma çağırdı. Yurt içi ve yurt dışı film gösteriminden operaya pek çok farklı etkinlik planlandığını açıkladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bu yıl Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildi ki hem Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hem de bakanlığımız koordinasyonunda farklı kurum ve kuruluşlarımızca "Bizim Yunus ve dünya dili Türkçe" temasıyla anılacak yoğun bir etkinlik programı gerçekleştirilecektir. Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında dünyanın her yanına Yunus Emre'nin insanlığa gönderdiği yüzlerce yıllık selamı ve mesajı, tekrar ulaştıracak, manevi hazzını birlikte paylaşacağız. Evrensel mesajlarını yüz yüze ve dijital ortamda gerçekleştirilecek etkinliklerle, onlarca farklı dilde yüz milyonlarca insana ulaştıracağız."

Toplantıda, Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyelerinden TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin, UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy, sanatçı Günseli Kato ve yönetmen Derviş Zaim gibi isimler yer aldı.