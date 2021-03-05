KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, dün Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Allah'tan rahmet, yaralılar için şifa diledi.

4 Mart 1964'te Birleşmiş Milletler'in 186 nolu kararla Kıbrıs'taki tek devletin ve temsilcisinin "Kıbrıs Cumhuriyeti" olduğu yönünde haksız bir şekilde karar aldığını ve hala yürürlükte olduğunu ifade eden Tatar, bu haksızlığa karşı Türkiye'nin de desteğiyle mücadele verdiklerini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs'ta birçok aşama kaydettiklerinin altını çizerek uzun yıllar Maliye Bakanlığı yaptığını ve Türkiye'nin destekleriyle ve kurumlarının tecrübe paylaşımıyla KKTC'de çok yol kaydedildiğini ifade etti.

"Türkiye, bu bölgenin en güçlü ülkesi"

Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki zemininin güçlendiğinin altını çizerek haklı oldukları davada kendilerini destekleyen Türkiye'nin, bu bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC ve Türkiye'nin güvenliği, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de bu siyasetimizi daha da ileriye taşınmasını gerektirmektedir. Bu siyaset de egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki komşu devletin iş birliğidir. Bizim önerdiğimiz budur, biz de Kıbrıs'ta barışın sürmesini istiyoruz. Adaletli, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmayla bir yere gidebiliriz. Türkiye de bu meselede bir taraftır, tarihten gelen hakları vardır ve Kıbrıslı Türkler de yanlış değildir. Bunları sürekli tüm muhataplarımıza söylüyoruz. Bugün de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bunları hatırlatma şansını bulacağız" diye konuştu.

"Her zaman, her alanda KKTC'nin yanında olduk"

Ticaret Bakanı Pekcan da konuşmasına dün Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker için başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Heyet olarak KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Pekcan, KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve refah düzeyinin artırılması için yürütülen çalışmalar için başarı temennisinde bulundu.

Pekcan, "Türkiye olarak her zaman, her alanda KKTC'nin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İki ülkenin karşılıklı ticareti, ekonomik faaliyetlerin ve yatırımlarının artırılmasına önem veriyoruz. Görüşmelerimizde, KKTC'nin ihracatının ve ihracatındaki ürün çeşitliliğinin artırılması konularına yönelik atacağımız adımları birlikte değerlendireceğiz. İş insanlarımızın önerisini alacağız. Zaten Türkiye'nin önde gelen iş dünyasının başkanları burada, onların da burada çalışmaları var" dedi.

Bakanlık olarak KKTC ile ilgili ekonomik çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Pekcan, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile de bir araya geleceklerini, iş dünyasının önerilerine kulak verip çalışmalarını yönlendirmeyi planladıklarını vurguladı.



