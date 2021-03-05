Cumhuriyet Caddesi’nde 4 haftadır her cuma bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla HDP İl Başkanlığına yürüdü.

“Biz yüreği yanık anneler olarak çocuklarımızı HDP’den istiyoruz”

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, Hakkarili anne ve kadınlar olarak çocuklarına seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi:

“Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak 'Her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı var' diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz.”

“Asla pes etmeyeceğiz”

Kızının 2013’te 4 kişi tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Esmer Koç, kaçıran 4 kişinin müebbet hapisle cezalandırıldığını söyleyerek adaletin yerini bulduğunu söyledi.

9 yaşındaki kardeşi dağa kaçırılan Aysun Adıyaman ise “Kardeşimi kaçırdıklarını inkar ediyorlar. Ama elimizde kardeşimin de içinde olduğu çocuklara silah eğitimi verilen video var” dedi.

Haklı mücadelelerinde asla pek etmeyeceklerini vurgulayan aileler, açıklamanın ardından slogan atarak dağıldı.