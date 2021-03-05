Selma Irmak, 2015'te yapılan seçimlerde HDP'den milletvekili seçildi.

Görev yaptığı dönemde hakkındaki çeşitli iddialar sonrası dokunulmazlığı kaldırılan Irmak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Hakkındaki hüküm ile ilgili itirazda bulundu. Ancak hüküm Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce onanarak kesinleşti.

AYM başvuruyu kabul edilemez buldu

HDP'li Irmak Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesi ile başvurdu.

Yüksek Mahkeme, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna hükmetti.

'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkında yönelik bir ihlal yoktur'

Kararda "Ceza infaz kurumunda fiziksel olarak özgürlüğünden yoksun bırakılması söz konusu olmadığından kişi hürriyeti ve güvenliği hakkında yönelik bir ihlalin bulunmadığının açık olduğu anlaşılmıştır" denildi.