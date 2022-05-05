Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden, Cihannüma Salonu'na kuruluşundan bugüne kitap bağışında bulunan 108 ülkeden 56'sına, kamu kurumlarınca yayınlanan Türkiye'nin tarihi, kültürü ve edebiyatını anlatan kitaplar gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, yaptığı açıklamada, 2020'de açılan Millet Kütüphanesi için 2017'de kitap toplama çalışması başlattıklarını, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı ve Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin yurtdışında bulunan temsilciliklerine genelge gönderildiğini ve bulundukları ülkelerin yetkili kurumlarından kitap talep ettiklerini söyleyen Tuğlu, "Cihannüma Salonu'nda 200 binden fazla kitap yer alıyor. Şu ana kadar 108 ülkeden 10 binin üzerinde kitap hediye edildi. Hatta bugün Meksika büyükelçisi geldi, bayram sonunda Brezilya da kütüphanemize kitap bağışında bulunacak" dedi.

''Kütüphanemizde 108 ülkeden 140 farklı dilde kitap var''

Millet Kütüphanesi olarak, Türkiye'ye kitap gönderen ülkelere kitap bağışlama kararı aldıklarını belirten Ayhan Tuğlu, şu ana kadar Türk Hava Yolları'nın uçuş gerçekleştirdiği 56 ülkeye kitap gönderdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Amacımız bize kitap gönderen 108 ülkeye kitap göndermek. Bu ülke sayısı diğer ülkelerden gelecek kitap sayısına göre artacak. Şu anda kütüphanemizde 108 ülkeden 140 farklı dilde kitap var. Ülkelerden genelde tarih, kültür ve edebiyatla ilgili kitapları göndermelerini istedik. Biz de tarih, kültür, edebiyat alanında kamu kurumlarınca yayınlanan kitapları tercih ettik. Bu proje için herhangi bir ödemede bulunmadık."