Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Ceylanpınar belediye başkanı Arslan tutuklandı
"Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de yakalandı.
Karşıyaka ilçesinde 28 Nisan'da bir işlem için notere giden Arslan, hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz 2018'de, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla haklarında dava açılan eski Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Arslan'ın da aralarında olduğu 14 sanığa 1 yıl 6 ay ila 11 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezası vermişti.
Etiketler: HDP Terör Örgütü Terörle Mücadele
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