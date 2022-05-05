İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda alınan güvenlik önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini açıkladı.

"Haftasonuna kadar denetim için yollardayız"

Bakan Soylu, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de haftasonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" açıklamasını yaptı.