Yollarda alından tedbirler sonuç verdi: Can kaybı yüzde 61 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 61 azaldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda alınan güvenlik önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini açıkladı.
"Haftasonuna kadar denetim için yollardayız"
Bakan Soylu, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de haftasonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" açıklamasını yaptı.
Bayram tatili bitti.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 5, 2022
Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı
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Yine de haftasonuna kadar denetim için yollardayız.
Lütfen
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Bayramınız
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