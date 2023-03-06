Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyareti dolayısıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirilen toplantının, saat 15.00'e alındığı açıklandı.

Toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

"Milletimizin ayrılığa tahammülü yok"

Görüşmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, "6’lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Başkanla duygularımızı paylaştık" dedi.

ABB Başkanı Yavaş ise şu sözleri kullandı:

"Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız. Masada yaşanan olayları seyretme imkanımız yok. Hep birlikte bir araya gelip birçok büyükşehirde seçim kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketten sonra tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusudur. Biz de görev edindik Sayın Genel Başkan'a ilettik."

"İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları iletildi"

İmamoğle ve Yavaş'ın açıklamaları ardından konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları iletildi" dedi.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir müzakere sürecini yürüttük. Bu noktaya geldik. Milletin sesi, iradesi olma sorumluluğunu duyan sayın genel başkanımız milletimizin sesi olma doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsatıcı milletimizi yeniden bu heyecana sevk edecek önerisini oluşturmuştur. Her iki belediye başkanımıza 13. Cumhurbaşkanının yetkili ve icracı 2 cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Genel başkanımız bu önerisini birazdan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da aktaracaktır."