İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkeze gitti. Akşener’i, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.

Akşener kurmaylarıyla toplantı yaptığı esnada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İyi Parti Genel Merkezi'ne girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti binasına geldi. İki belediye başkanı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. pic.twitter.com/z2k7TKPpJ3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 6, 2023

"Milletimizin ayrılığa tahammülü yok"

Görüşmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, "6’lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Başkanla duygularımızı paylaştık" dedi.

ABB Başkanı Yavaş ise şu sözleri kullandı:

"Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız. Masada yaşanan olayları seyretme imkanımız yok. Hep birlikte bir araya gelip birçok büyükşehirde seçim kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketten sonra tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusudur. Biz de görev edindik Sayın Genel Başkan'a ilettik."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti ziyareti sonrası açıklama yaptı. pic.twitter.com/LgLWZSh8B1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 6, 2023

"İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları iletildi"

İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları ardından konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları iletildi" dedi.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir müzakere sürecini yürüttük. Bu noktaya geldik. Milletin sesi, iradesi olma sorumluluğunu duyan sayın genel başkanımız milletimizin sesi olma doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsatıcı milletimizi yeniden bu heyecana sevk edecek önerisini oluşturmuştur. Her iki belediye başkanımıza 13. Cumhurbaşkanının yetkili ve icracı 2 cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Genel başkanımız bu önerisini birazdan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da aktaracaktır."

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyareti sonrası açıklama yaptı. pic.twitter.com/0rUS6mm5VV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 6, 2023

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, İyi Parti'den ayrıldıktan sonra Millet İttifakı'nın toplantı yapacağı Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geçtiler.

"İlk defa Cumhurbuşkanı ile birlikte yardımcıları da açıklanacak"

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İlk defa bir seçimde Cumhurbaşkanı ile birlikte yardımcıları da açıklanacak, önerimizi gönderdik. Bu teklifimize verilecek yanıtı bekliyoruz. Bizim için süreç devam ediyor" dedi.

"Bu gece uzun olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, "Diplomasi sürüyor, bu gece uzun olacak" dedi.