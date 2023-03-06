Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Rabbimizin sonsuz rahmetini bahşettiği Berat Gecesi'nde darda olan kalplerimizin şifa bulmasını, birlik içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı diliyorum. Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin" sözlerini kullandı.

Rabbimizin sonsuz rahmetini bahşettiği #BeratGecesi’nde darda olan kalplerimizin şifa bulmasını, birlik içinde Ramazan-ı Şerîf’e kavuşmayı diliyorum.



Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 6, 2023