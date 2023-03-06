Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Rabbimizin sonsuz rahmetini bahşettiği Berat Gecesi'nde darda olan kalplerimizin şifa bulmasını, birlik içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı diliyorum. Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin" sözlerini kullandı.
Rabbimizin sonsuz rahmetini bahşettiği #BeratGecesi’nde darda olan kalplerimizin şifa bulmasını, birlik içinde Ramazan-ı Şerîf’e kavuşmayı diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 6, 2023
Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Berat Kandili
Son Haberler
- 13:43
- 13:41
- 13:33
- 13:33
- 13:22
Sıradaki Haber
217 bin 246 depremzede öğrenci başka illere nakil oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz