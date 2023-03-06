Meral Akşener, Millet İttifakı'nın toplantısına katılmayacak
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına gitti. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in Millet İttifakı'nın bugün yapacağı toplantıya katılmayacağını duyurdu.
İyi Parti Genel Başkanı Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.
Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Millet İttifakı Akşener olmadan toplanacak
Akşener'in bazı parti yöneticileriyle yapacağı toplantı için genel merkez ek binasına giden İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Genel Başkan Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak" dedi.
Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak" ifadesini kullandı.
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