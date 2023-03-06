Seri üretim için çarklar dönüyor. Türkiye'nin Otomobili Togg için geri sayım başladı..

Togg'un yollara çıkış tarihi için bu ayın sonu işaret edildi.

Dijital sanat eseri alanlar sipariş hakkını elde ediyor

Yani ilk 'Akıllı Cihaz'lar sahipleri ile buluşacak. Trumore uygulamasından dijital sanat eseri alanlar sipariş hakkını elinde bulunduracak.

Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı... Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak.

Matrah düzenlemesi

Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı.

Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.

Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Togg'a özel düşük maliyetli finansman

Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek.

Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.