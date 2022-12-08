Yerli otomobil girişimi TOGG'dan yeni bir teknoloji hamlesi geldi. Şirket yeni yazılım Trumore'u tanıttı.

Uygulamada bir aracın ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiler yer alıyor. Kullanıcılar uygulamayı cep telefonlarına indirerek araçlarını yaşam alanına dönüştürebiliyor.

TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, uygulama ile fintek ve yapay zeka teknolojileriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacaklarını söyledi.

Trumore ile mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz.



Kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir platform olarak tasarladığımız Trumore, kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak. pic.twitter.com/Vy9Mb4OAmH — Togg (@Togg2022) December 7, 2022

Bu süreçte 300'den fazla start-up ile görüşüldüğü bilgisini verdi.

Uygulama ile e-cüzdan ve araç içi ödeme teknolojilerine erişmek de mümkün.

Uygulamada kişiye özel rota önerileri veriliyor, elektrik tüketimi, karbon salınımı gibi hesaplamalar da yapılıyor.