2023 seçimleri hazırlıkları ele alındı. Şehir bazında değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler konuşuldu. MHP'nin Antalya’daki kampı 3 gün sürdü.

Kampa büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşkilatına sahada olun talimalatını yineledi. Cumhur İttifakı’nın tezlerinin halka daha iyi anlatılmasını istedi.

Kamptaki oturumlar basına kapalı gerçekleştirildi. Belediye başkanlarının üç yıllık performansları değerlendirildi. 2024 yerel seçimleri öncesinde hedefler de masadaydı. Genel merkez ve teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde görüşüldü.

MHP'nin Antalya’daki belediye başkanları kampı sona erdi. Kampta ülke ve parti gündemi görüşüldü. Kampa ilişkin son detaylar @trthaber’de.https://t.co/MUSMFYz4Vb pic.twitter.com/1kAAcfY1KN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 27, 2022

Belediye başkanlarına kentleşme ve akıllı kentler konusunda sunum yapıldı

Kampta belediye başkanlarına sunumlar yapıldı. Akıllı kentler, kentleşme, reklam stratejileri ve belediyelerin finansal yapıları üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. MHP'nin bu yıl yapacağı siyasi faaliyetler de ele alındı.

Oturumların yapıldığı salondaki ekranlarda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine vurgu yapıldı. Belirlenen sloganlar ekranlara yansıtıldı.