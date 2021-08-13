Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 2 Ağustos 2021'de başlatılan ve ilk etabı 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen yardım kampanyasının ikinci etabı da bugün tamamlandı.

Toplam 792 küçükbaş ve 71 büyükbaş hayvan, orman yangınlarından dolayı mağdur olan ailelere dağıtıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir "Ülkemizde yaşanan orman yangınları sebebiyle hayvanları telef olan aileler için başlatılan yardım kampanyamızın ikinci etabı bugün Antalya Milletvekilimiz ve MYK üyemiz Abdurrahman Başkan ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi." dedi.

"Mağdur ailelerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz"

Özdemir, mağduriyet yaşayan ailelerin yanında yer almayı sürdüreceklerini söyledi:

"Büyük önem verdiğimiz kampanyamız halen devam etmekte olup, önümüzdeki günlerde mağduriyet yaşayan ailelerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz."