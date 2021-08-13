Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik sel bölgesinden 545 kişiyi tahliye etti
[Fotoğraf: AA]
Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan 545 kişi Mehmetçik tarafından tahliye edildi.
Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların tahliyesi için tüm kurumlar seferber oldu.
Arama kurtarma faaliyetleri için bölgelerine gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler de Sinop ve Kastamonu'da vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor.
Bölgede bulunan Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına taşıyor.
Etiketler: Kastamonu Sel Sinop Türk Silahlı Kuvvetleri
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