Bir yandan orman yangınları, diğer yandan sel felaketleri...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde yaşanan felaketler vardı. Yaralarının el birliği ile sarılacağını söyledi.

"Devletimiz meselelere hakimdir ve muktedirdir. Milletimiz sağduyulu ve soğukkanlıdır. Telaşa ve tedirginliğe lüzum yoktur. Allah’ın izniyle bugünler geçecektir. Felaketlerin hasarı, faziletle, ferasetle, fedakarlıkla, fevkalade bir dayanışma ruhuyla ortadan kaldırılacaktır."

"Karanlık mihraklar gerilimleri şiddet alanına taşıma hevesinde"

Bahçeli geçtiğimiz günlerde Konya Meram ile Ankara Altındağ'da yaşanan olaylara da değindi, provokasyon uyarısı yaptı.

"Provokasyona müsait iklimi lehlerine çevirmek, bu suretle fitne ateşini körüklemek için harekete geçen karanlık mihraklar bir yanda Türk-Kürt ihtilafını kaşımanın, diğer yanda da yerli-sığınmacı gerilimini şiddet alanına taşımanın hevesine kapılmışlardır."

"Proje partileri zalimlerin maşası haline gelmişlerdir"

Bahçeli, yaşanan olaylara karşı CHP ve İyi Parti'nin tutumuna da sert tepki gösterdi.

"Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenliğini CHP’nin yaptığı, figüranların da İyi Parti ve CHP’den seçildiği bu melanet oyunun farklı il ve ilçelerimizde sistematik olarak sahnelenmesi gözümüzden kaçmamıştır. Proje partileri zalimlerin maşası haline gelmişlerdir."

MHP'de "Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu" adıyla bir heyet oluşturuldu

"Yalanı rehber yapanların, yurdu rezil etmek için kuyruğa giren soytarılar olduğunu" ifade eden Bahçeli, şu paylaşımda bulundu:

"Yalancıların ipliği pazara çıkarılmalıdır. Maskeleri indirilmelidir. Bu konuda MHP olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu herkes bilmelidir. Yalan uçurumdur, bu nedenle zillet partilerinin istikameti kaybolmuş, alayı uçurumu boylamıştır. Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve hukuk insanlarımızdan teşekkül etmiş 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet kurulmuştur.

Mezkur heyetin yapacağı çalışmaların sonucunda siyaset, sivil toplum ve medya alanlarında yalanı meslek edinmiş çürümüşleri teşhir etmek, insanlarımızın aldatılmasının önüne bütünüyle geçmek için kanuni bir düzenleme ihtiyacı şayet hasıl olursa bunun da gereği yapılacaktır.

Yalan, insan haysiyetini çiğnemektir. Doğruluk, dürüstlük insan onurunu yükseltmektir. MHP doğrunun yanında, doğru duruşun içinde, dosdoğru bir mücadelenin safındadır. Yalancıların sonu görünmüştür. Bundan sonra onlar kaçacak, biz de kovalayacağız."