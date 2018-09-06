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MHP MYK sona erdi

MHP'de, İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu Genel Başkan Yardımcısı, Kadir Şekerci de Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

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MHP MYK sona erdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 14.00'de Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Toplantıda Başkanlık Divanı üyeleri arasında bazı görev değişiklikleri yapıldı.

İstifa eden Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan boşalan koltuğa Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu getirildi.

TBMM Başkan Vekili olarak seçilen, Siyasi İşler, Parlamento Ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın yerine, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'yu görevlendiren Bahçeli, Vahapoğlu'nun yürüttüğü Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ise MYK üyesi Kadir Şekerci'ye verdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: MYK, mhp
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