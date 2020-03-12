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MHP istişare toplantısı ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
27- 29 Mart tarihleri arasında yapılacak MHP belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan geldi.
Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.
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