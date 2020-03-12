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Beştepe'de koronavirüs toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantı 5 saat sürdü.
Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı ile masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı tüm bakanların katılımıyla gerçekleştirildi..
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıya katıldı.
Sağlık Bakanı açıklama yapacak
Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Milyonlarca velinin beklediği okulların tatil olup olmayacağı kararı da toplantı sonucu belli olacak.
Beştepe'deki koronavirüs toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Detayları @trthaber muhabiri Ali Coşkun aktardı. pic.twitter.com/jCBTOhc0dB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2020
Etiketler: son dakika okul tatil koronavirüs beştepeSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 18:56
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