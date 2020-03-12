Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı ile masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı tüm bakanların katılımıyla gerçekleştirildi..

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıya katıldı.

Sağlık Bakanı açıklama yapacak

Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Milyonlarca velinin beklediği okulların tatil olup olmayacağı kararı da toplantı sonucu belli olacak.