MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

Bahçeli yaptığı konuşmada, "İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştırılması pis bir senaryonun ilk etabıdır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sürekli mazbata vurgusu yapması üzerine çalışılmış sinsi bir hazırlıktır. YSK üyeleri, zillete göz yumamaz. Bizim merakımız YSK'nın bu ağır yükün altından nasıl kalkacağıdır. YSK bir şekilde hukuki destek alacak mıdır? İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne'ye belediye başkanı olmasını sırf sandıktan çıktı diye ahlaken kabul edemeyiz. TKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan şahsın 'Dersim' dayatmasına hoşgörü gösteremeyiz" dedi.

Kaynak: AA