MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "YPG bir terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi hayal unsurudur. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye adına son derece kayda değerdir." dedi.

Bahçeli, "Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır" ifadelerini kullandı.

"Suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız"

Bahçeli, Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili olarak, "Suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız. Geleceğimizi riske atamayız, çocuklarımızı alçak ve namussuz uyuşturucu tacirlerinin eline teslim edemeyiz. Topyekun bir mücadele başlatmalıyız." dedi.

"Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı"

Bahçeli, "Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı" şeklinde konuştu.