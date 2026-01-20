Açık 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.01.2026 11:10

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "YPG bir terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi hayal unsurudur. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye adına son derece kayda değerdir." dedi.

Bahçeli, "Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır" ifadelerini kullandı.

"Suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız"

Bahçeli, Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili olarak, "Suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız. Geleceğimizi riske atamayız, çocuklarımızı alçak ve namussuz uyuşturucu tacirlerinin eline teslim edemeyiz. Topyekun bir mücadele başlatmalıyız." dedi.

"Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı"

Bahçeli, "Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Devlet Bahçeli Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu: 641 şahıs gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Türkiye buz kesti, 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
11:01
İBB'nin Hamidiye Su damacana su ücretlerine zam
10:43
Tekirdağ'da çevreye atık bırakan tesislere 18,6 milyon lira ceza
11:09
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 4 gözaltı
10:35
2025'te konut satışları yükseldi: İşte zirvedeki kent...
10:16
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede KAŞİF dönemi
Beyşehir Gölü’nde gün batımında balıkçı mesaisi
Beyşehir Gölü’nde gün batımında balıkçı mesaisi
FOTO FOKUS
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu: 641 şahıs gözaltına alındı
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu: 641 şahıs gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ