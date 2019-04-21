Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP ve Cumhur ittifakı 31 Mart'tan zaferle çıkmıştır
21 Nisan 2019 Pazar 11:14 - Son Güncelleme 21 Nisan 2019 Pazar 11:20
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle;
MHP ve Cumhur ittifakı 31 Mart'tan zaferle çıkmıştır. CHP'nin ulaştığı sonuçlar abartılmamalıdır.
FETÖ 31 Mart'ta zilletin yanında yer almadı mı? PKK kimin için sevindi?
Siyasetin kara deliklerini görmekle kalmıyor deşifre ediyoruz.
Ayrıntılar gelecek...
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.