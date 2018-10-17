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MHP Genel Başkanı Bahçeli il başkanlarını toplayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları çerçevesinde il başkanlarıyla bir araya gelecek.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli il başkanlarını toplayacak

MHP genel merkezinde 20 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek toplantı, MHP liderinin konuşmasıyla başlayacak.

Toplantıda, il başkanları başta olmak üzere parti teşkilatı, 31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçime hazırlık çalışmaları ve seçim stratejisi hakkında bilgilendirilecek.

Bazı il ve ilçelerde adaylarını kamuoyuna duyuran MHP'de, il başkanlarından, seçim için partinin ilke ve prensiplerine uygun davranan, toplumda ve bulunduğu bölgede çalışmalarıyla itibarlı adaylar belirlenmesi için faaliyetlerini hızlandırmaları istenecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, AK Parti ile yapılması öngörülen ittifak ve bu ittifakın ruhuna uygun davranılması konusu ile ekonomik gelişmelerin gündeme geleceği toplantıda, il başkanlarının belediye başkan adaylarıyla koordineli çalışmaları da ele alınacak.

Yerel seçimde aday olarak mevcut belediye başkanlarını da değerlendirecek parti yönetimi, bu kapsamda il başkanlarının ve teşkilatın bilgi ve referansına başvuracak.

Partiye aidiyet bağı azalan aday olamayacak

MHP liderinin, bu toplantının ardından belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu arada parti yetkilileri, partinin ilke ve prensiplerine aykırı davranan, toplumda itibar kaybı yaşayan ve partiye aidiyet bağı azalan mevcut belediye başkanlarının, yerel seçimde kesinlikle aday gösterilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yerel seçim, MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, il başkanları
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