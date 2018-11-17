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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Enginyurt’un açıklamaları MHP’yi bağlamayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti politikalarının kamuoyuna aktarılmasında Milletvekilimiz Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları MHP’yi bağlamayacaktır” dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Enginyurtun açıklamaları MHPyi bağlamayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un siyasi değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığının belli olduğuna ve bilindiğine işaret eden Bahçeli, parti yöneticileri, parti üyeleri, milletvekilleri ve diğer teşkilat mensuplarının belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükellef olduğunu belirtti.

“Açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır”

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda, partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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