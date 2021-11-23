MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Döviz operasyonları boşunadır Türkiye’yi teslim alamayacaklardır. Terörle mücadelenin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Bu kez başaramayacaklar. Döviz operasyonları boşunadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Döviz operasyonları boşunadır Türkiye’yi teslim alamayacaklar. Bugünler geçecek milli ve yerli bir ekonomik dirilişle rahatlığa kavuşulacaktır.https://t.co/ElbbGZTJsl pic.twitter.com/SPki0xyHCr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021

"Milli ve yerli bir ekonomik dirilişle rahatlığa kavuşulacaktır"

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. IMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla mesafe alamayacağımız ortadadır.

İstikara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde seçim demek kime hizmettir. Kimin sesine ses olmaktır? Nasıl bir siyaset anlayışıdır? İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz. Artan döviz kurlarından yakınmaların farkındayız. Ancak takip edilen politikalar doğrudur. Yakında her şey düzelecektir. Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı, kahramanca savunmamızı dövizle baskılamaya çalışıyorlar.

Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, Mavi Vatan'daki, Karabağ'daki, Afrika'daki mevcudiyetimizi dövizle püskürtmenin arayışındalar. Bu kez başaramayacaklar. Yayından çıkan ok Allah'ın izniyle hedefine ulaşacak, Türkiye'yi hiç kimse tutamayacaktır. Döviz operasyonları boşunadır, Türkiye’yi teslim alamayacaklar. Faiz kulisi çabası beyhudedir. Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Türk milletini yolundan çeviremeyecekler. Vatandaşlarımızdan ricam biraz sabretmeleri, biraz metanet göstermeleridir. Bugünler geçecek milli ve yerli bir ekonomik dirilişle rahatlığa kavuşulacaktır."