Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından, Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Toplantısı Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara tepki gösterdi.

Bakan Gül, "CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış" dedi.

Kamu hizmetinden yararlanmada herkesin eşit olduğunu söyleyen Gül, "Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar" açıklamasını yaptı.

CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) November 23, 2021

Ne olmuştu?

Bolu Belediyesi Meclisinde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi.