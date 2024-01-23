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Gündem
TRT Haber 23.01.2024 10:52

MHP Genel Başkanı Bahçeli: DEM'lenmiş CHP yenilgiye uğrayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında yenilgiye uğrayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: DEM'lenmiş CHP yenilgiye uğrayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında yenilgiye uğrayacaktır.

Türkiye’de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli’dir.

İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

İstanbul muradına erecek, Ankara’ya 6 ok değil Altınok mühür vuracak, İzmir’de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu

Bu gelişme Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Türk milleti artık uzaydadır, ‘burada ben de varım’ demiştir.

Bu süreçte en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Kulp Kaymakamımızın alnında öpüyor, başarılar diliyorum.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısının ardından, gazetecilerin, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili partisinin tavrını sorması üzerine, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir, bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." yanıtını verdi.

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