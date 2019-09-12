MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, habercilere gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı vardı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, büyükşehir belediye başkanları ile buluşmasına destek verdi. "Bana göre Cumhurbaşkanı çok sabırlı hareket ediyor. Bu siyasette birikim ve zekanın sonucudur. Kimin kucağında hangi taş varsa kim hangi taşı attı gördüler." dedi.

"Milyonların toplandığı yerde sergilenmesi manasız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da belediye araçlarını sergilemesini eleştiren Bahçeli, "Milyonların toplandığı Yenikapı’da bin 700 arabanın sergilenmesinin manası yok. ABD 50 bin tır silah göndermiş. Hala bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor. Bin 700 araba nere 50 bin tır nere." diye konuştu.

"Kabine değişikliği yanlış olur"

Bahçeli kabine değişikliği iddialarıyla ilgili de “Yanlış olur” dedi. Daha hizmeti yeni kavrayan bakanların 1 senede kaldırıp atılamayacağını, kararlı olmak gerektiğini ifade etti.

"Tarihte yeni oluşum için yola çıkanlar başarılı olamadı"

Devlet Behçeli, siyasetteki oluşumları değerlendirdi. Siyasi tarihten örnek verip, "Başarılı olamazlar” diye konuştu:

"Aydın Menderes, Cem Boyner, Cem Uzan yeni oluşum için yola çıktı. Hiçbiri siyasette kalmadı. Taş yerinde ağırdır. Yerlerinde kalıp mücadelelerini orada sürdürmeliler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kapıları açarız" çıkışına destek: Avrupa düşünsün

MHP Genel Başkanı Bahçeli, güvenli bölge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı "kapıları açarız" çıkışına da destek verdi. Bahçeli şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı '3 milyon 600 bin insana ben bakıyorum. Eğer bunu anlamıyorsanız kapıları açarım, Ege Denizi ile Yunanistan’ı birleştiriyorum alayını size gönderiyorum' diyor. Avrupa düşünsün."

Kaynak: TRT Haber