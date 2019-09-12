Diyarbakır'daki ailelerin HDP il binası önünde çocukları için başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

Peki gençlerin kandırılarak terör örgütünün dağ kadrolarına katıldığı süreç nasıl işliyor? Aileler HDP'yi ne ile suçluyor?

Kaçırılan Süleyman Aydın'ın babası Özkan Aydın, "HDP meclisi diye bir yer varmış. Zaten güvenlik güçleri bir ara baskın yapmıştı Ali Paşa'da. Benim oğlum en son orada görülmüş. Oğlumu oradan alıp getiriyorlar buraya HDP İl Binasına. HDP İl Binasından da Diyarbakır Lice kırsalına götürüyorlar." dedi.

Gençlik merkezleri örgüte eleman kazandırma merkezi olarak kullanılıyor

Parti yetkilileri tüm bu iddiaları reddediyor. Ancak ailelerin tanıklıkları ve emniyet birimlerinin elindeki bilgiler birbiriyle örtüşüyor.

Emniyet kaynaklarına göre; HDP'ye ait il ve ilçe binalarında kurulan Gençlik Meclisleri, adeta örgüte eleman kazandırma merkezi olarak kullanılıyor.

29 Aralık 2018'de Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki HDP binasında bulunan Gençlik Meclisi'nde yapılan aramada ele geçirilenler, burada yürütülen faaliyetlerle ilgili şüpheleri artırıyor.

Gençlere etkinliklerde terör propagandası

HDP Gençlik Meclisleri, bölgedeki gençlere ulaşmak için sık sık futbol turnuvaları, gezi ve piknikler de düzenliyor. Tüm bu etkinliklerde gençlere yoğun bir şekilde terör propagandası yapıldığı öne sürülüyor.

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre; HDP Diyarbakır Gençlik Kolları, 2018'in Eylül ayında terörist Fırat Yaman adına bir futbol turnuvası düzenledi. Terör örgütünün İç Anadolu gençlik yapılanması sözde sorumlusu olan Fırat Yaman, 2016'da Suriye'nin kuzeyine geçtiği sırada etkisiz hale getirilmişti.

22 Ağustos'ta HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı eylemle dikkatleri üzerine çeken Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar'ın da bu futbol turnuvaları yüzünden terör örgütünün tuzağına düştüğü belirtiliyor.

"Örgüt propagandası yapılan konferanslara katılmam için ısrar ediyordu"

Teslim olan teröristlerinin itiraflarında da, ailelerin anlattıklarına ve emniyetteki bulgulara benzer ifadeler yer alıyor.

31 Ekim 2018'de Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olan bir örgüt mensubu, HDP İl Binasında bir şahısla tanıştığını belirterek, "Bu kişi, 2018 yılının mayıs ayında Irak'ın Süleymaniye kentinde yapılan 'Ortadoğu'nun sorunları' adlı bir konferansa gitmem amacıyla yol parası, harçlık ve uçak bileti bilgilerini bana veren şahıstı. Örgüt propagandası yapılan konferanslara katılmam için ısrar ediyordu. Örgüte eleman kazandırma işleriyle uğraşıyor…" dedi.

"İllegal faaliyetler parti aracılığıyla yasal bir görünüm kazandı"

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalanan bir diğer örgüt mensubunun anlattıkları da her şeyi özetliyor. Örgüt mensubu, ifadesinde, "Bütün kadrolar, örgütlenmelerini legal olarak yapabilmeleri için HDP ve DBP parti meclisi üyesi zırhına büründürüldü. Böylece yaptıkları illegal faaliyetler, parti aracılığıyla yasal bir görünüm kazandı."

Teslim olanlar, şehirlerdeki yasadışı eylemlerde kullandıkları maske ve sapan gibi malzemeleri de HDP il başkanlıklarından temin ettiklerini anlatıyor.

Kaynak: TRT Haber