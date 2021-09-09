Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır ve desteğimiz tamdır
MHP Lideri Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Yargıtay binasının açılışında dua etmesinin eleştirilmesiyle ilgili, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.
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